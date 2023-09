Nobelova fundacija preklicala povabilo ruskemu veleposlaniku

Leta 2022 se je Nobelova fundacija, ki na dogodku vsako leto podeli Nobelove nagrade, odločila, da ruskega in beloruskega veleposlanika na prireditev zaradi ruske invazije na Ukrajino ne povabi. V četrtek pa so iz fundacije sporočili, da bodo kot v vseh letih poprej na prireditev povabili veleposlanike vseh držav, ki so zastopane na Švedskem.

To je sprožilo ogorčen odziv več uglednih švedskih politikov, vključno z voditelji nekaterih strank. Odločitev fundacije so obsodili in sporočili, da bodo zaradi povabila veleposlaniku Rusije bojkotirali sprejem. "Pomembno in prav je, da z vrednotami in sporočilom, za katerim stoji Nobelova nagrada, naslovimo najširšo javnost," so danes sporočili iz fundacije in dodali, da so kritike popolnoma zasenčile njihov namen.