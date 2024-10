Nobelova nagrada za fiziko letos za odkritja na področju strojnega učenja

Letošnja Nobelova nagrajenca za fiziko sta uporabila orodja iz fizike za razvoj metod, ki so temelj današnjega zmogljivega strojnega učenja, so v obrazložitvi zapisali pri švedski kraljevi akademiji znanosti.

"Računalniki ne morejo misliti, vendar lahko posnemajo funkcije, kot sta spomin in učenje. Letošnja nagrajenca na področju fizike sta to omogočila. Z uporabo konceptov in metod iz fizike sta razvila tehnologije, ki za obdelavo informacij uporabljajo mrežne strukture. Razvoj strojnega učenja se je v zadnjih letih močno razmahnil in uporablja strukturo, imenovano umetna nevronska mreža. Ko govorimo o umetni inteligenci, pogosto mislimo na to vrsto tehnologije," so pojasnili.