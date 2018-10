Nobelova nagrada za kemijo Američanoma in Britancu

Švedska kraljeva akademija znanosti je sporočila, da letošnjo Nobelovo nagrado prejmejo Američana Frances H. Arnold in George P. Smithter Britanec Gregory P. Winter, in sicer za prispevek k razvoju zelene kemične industrije. Znanstveniki so "prevzeli nadzor nad evolucijo in jo uporabili za namene, ki človeštvu prinašajo največje koristi", so navedli na akademiji. Tlakovali so pot k proizvodnji čistejših novih materialov in biogoriv ter razvoju inovativnih terapij.

Arnoldova nagrado prejme, ker je izvedla prvi nadzorovani razvoj encimov, to je proteinov, ki katalizirajo kemične reakcije. Te encime med drugim uporabljajo v proizvodnji biogoriv in zdravil, so zapisali na Twitterju. Smith je medtem razvil metodo predstavitev fagov, v okviru katere lahko bakteriofage uporabijo za razvoj novih proteinov. Bakteriofagi si virusi, ki zajedajo bakterije.

Winter je to metodo uporabil za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov. Danes tako proizvajajo protitelesa, ki nevtralizirajo toksine in delujejo proti avtoimunim boleznim, z njimi pa zdravijo tudi metastatske oblike raka.