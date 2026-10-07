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Znanost in tehnologija

Nobelova nagrada za kemijo Japoncu in Francozu

Stockholm, 07. 10. 2026 12.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Nobelova nagrajenca za kemijo

Nobelovo nagrado za kemijo letos prejmeta Francoz Henri B. Kagan in Japonec Kenso Soai za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi, je v Stockholmu sporočila švedska kraljeva akademija znanosti.

Kot so pojasnili, je Henri Kagan odkril nov način vplivanja na kemijske reakcije, ki omogoča nastanek večjega presežka ene od zrcalnih podob, kot so dotlej domnevali, da je mogoče. Njegovo odkritje je bilo revolucionarno za kemike, ki razvijajo reakcije za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, arom, dišav in novih materialov.

Kenso Soai pa je zasnoval prvo kemijsko reakcijo, v kateri se je oblikovala le ena od možnih zrcalnih podob. "Soaiova reakcija je eden najbolj spektakularnih kemijskih poskusov, kar jih je bilo kdaj izvedenih," so poudarili pri švedski kraljevi akademiji znanosti.

Dobitnika prejmeta priznanje in vsak polovico denarne nagrade, ki letos znaša 12 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 1,06 milijona evrov. Nagrado jima bodo tako kot vsako leto podelili v Stockholmu 10. decembra, na obletnico smrti ustanovitelja nagrade, izumitelja dinamita Alfreda Nobela.

Lani so Nobelovo nagrado za kemijo prejeli znanstveniki Susumu Kitagawa, Richard Robson in Omar M. Yaghi za razvoj kovinsko-organskih ogrodij.

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nobelova nagrada kemija Henri B. Kagan Kenso Soai

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