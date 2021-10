Nobelova nagrada za kemijo za razvoj asimetrične organokatalize

V oktobru so sicer že podelili Nobelove nagrade za številna druga področja. Nobelovo nagrado za medicino so prejeli trije znanstveniki, ki so odločilno prispevali v boju proti hepatitisu, ki se prenaša s krvjo, velikemu svetovnemu zdravstvenemu problemu, ki povzroča cirozo in raka jeter pri ljudeh po vsem svetu.

Nagrado za fiziologijo ali medicino sta medtem prejela ameriški fiziolog David Julius in armensko-ameriški molekularni biolog Ardemu Patapoutian za odkritje receptorjev za temperaturo in dotik, je sporočil švedski inštitut Karolinska, ki podeljuje nagrade.