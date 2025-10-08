Svetli način
Nobelova nagrada za kemijo za razvoj kovinsko-organskih okvirov

Stockholm, 08. 10. 2025 12.01 | Posodobljeno pred 11 minutami

Nobelovo nagrado za kemijo letos prejmejo znanstveniki Susumu Kitagawa, Richard Robson in Omar M. Yaghi za razvoj kovinsko-organskih okvirov, je v Stockholmu sporočila švedska kraljeva akademija znanosti.

Letošnji Nobelovi nagrajenci so ustvarili molekularne konstrukcije z velikimi prostori, skozi katere se lahko pretakajo plini in druge kemikalije. "Te konstrukcije, kovinsko-organske strukture, se lahko uporabljajo za pridobivanje vode iz puščavskega zraka, zajemanje ogljikovega dioksida, shranjevanje strupenih plinov ali kataliziranje kemijskih reakcij," je ob razglasitvi nagrajencev pojasnil Nobelov odbor.

Susumu Kitagava je profesor na Univerzi v Kjotu na Japonskem; Richard Robson se je rodil v Glasburnu v Veliki Britaniji, zdaj pa je profesor na Univerzi v Melbournu v Avstraliji, Omar M. Yaghi pa se je rodil leta 1965 v Amanu v Jordaniji, zdaj je profesor na kalifornijski univerzi Berkeley v ZDA.

Vsaka nagrada letos prinaša ček v vrednosti milijon evrov. Ker so dobitniki trije, si bodo ta znesek enakovredno razdelili.

Nagrade bodo tako kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela.

Lani so Nobelovo nagrado za kemijo prejeli ameriški znanstvenik David Baker za računalniško načrtovanje proteinov ter britansko-ameriški znanstveni dvojec Demis Hassabis in John Jumper za delo na področju napovedovanja strukture proteinov z umetno inteligenco.

