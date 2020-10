Nobelova nagrada za kemijo znanstvenicama za razvoj metode za spremembo genoma

Raziskovalci morajo, če želijo izvedeti več o notranjem delovanju življenja, spremeniti gene v celicah. To je bilo dolgotrajno, težko in včasih nemogoče delo. Z uporabo genetskih škarij CRISPR / Cas9 je zdaj mogoče v nekaj tednih spremeniti življenjsko kodo.

Kot pogosto v znanosti, je bilo odkritje teh genetskih škarij nepričakovano. Med študijami Emmanuelle Charpentier o Streptococcus pyogenes, eni izmed bakterij, ki človeštvu povzroča največ škode, je odkrila prej neznano molekulo tracrRNA. Njeno delo je pokazalo, da je tracrRNA del starodavnega imunskega sistema bakterij CRISPR / Cas, ki viruse razoroži s cepljenjem njihove DNK. Charpentier je svoje odkritje objavila leta 2011. Istega leta je začela sodelovanje z Jennifer Doudna, izkušeno biokemiko z bogatim znanjem o RNA. Skupaj jima je uspelo v epruveti poustvariti genske škarje bakterij in poenostaviti molekularne komponente škarij, tako da so bile enostavnejše za uporabo.

V epohalnem poskusu so nato reprogramirali genske škarje. Škarje v svoji naravni obliki prepoznajo DNA iz virusov, vendar sta Charpentier in Doudna dokazali, da jih je mogoče nadzorovati, tako da lahko na vnaprej določenem mestu razrežejo katerokoli molekulo DNA. Tam, kjer se DNK razreže, je potem enostavno prepisati kodo življenja. Odkar sta Charpentier in Doudna leta 2012 odkrili genetske škarje CRISPR / Cas9, je njihova uporaba eksplodirala. To orodje je prispevalo k številnim pomembnim odkritjem v temeljnih raziskavah, raziskovalci rastlin pa so lahko razvili pridelke, ki prenesejo plesni, škodljivce in sušo. V medicini potekajo klinična preskušanja novih terapij raka in sanje o tem, da bi lahko pozdravili podedovane bolezni, se bodo kmalu uresničile. Te genske škarje so znanosti o življenju popeljale v novo dobo in v marsičem prinašajo človeštvu največ koristi, so zapisali na švedski kraljevi akademiji.