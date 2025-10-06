Svetli način
Znanost in tehnologija

Nobelova nagrada za medicino za odkritja v zvezi s periferno imunsko toleranco

Stockholm, 06. 10. 2025 12.19 | Posodobljeno pred eno minuto

Nobelovo nagrado za medicino letos prejmejo ameriška znanstvenika Mary Brunkow in Fred Ramsdell ter japonski znanstvenik Shimon Sakaguchi za odkritja v zvezi s periferno imunsko toleranco, mehanizmi, s katerimi se imunski sistem odzove na okužbe, je sporočil švedski inštitut Karolinska v Stockholmu.

"Nagrajenci so identificirali varnostnike imunskega sistema, regulatorne T-celice, ki preprečujejo imunskim celicam, da napadajo naše lastno telo," je pojasnila profesorica na inštitutu Karolinska Marie Wahren-Herlenius.

Nobelova nagrada za medicino 2025
Nobelova nagrada za medicino 2025 FOTO: AP

Predsednik Nobelovega odbora Olle Kämpe je dodal, da so bila njihova odkritja odločilna za razumevanje delovanja imunskega sistema in razlogov, zakaj se pri vseh ljudeh ne razvijejo resne avtoimunske bolezni.

Odkritja letošnjih nagrajencev so po navedbah inštituta položila temelje za novo področje raziskav in spodbudila razvoj novih načinov zdravljenja, na primer raka in avtoimunskih bolezni.

Nagrajenci si bodo med seboj enakomerno razdelili nagrado v višini 11 milijonov švedskih kron (milijon evrov).

Lani sta Nobelovo nagrado za medicino prejela ameriška znanstvenika Victor Ambros in Gary Ruvkun za odkritje nove vrste kratkih molekul - mikro RNK - in njihove vloge pri uravnavanja izražanja genov. Odkritje bi lahko bilo pomembno za razvoj varnega in učinkovitega genskega zdravljenja.

Z razglasitvijo nagrajencev za medicino se je začel teden razglasitev letošnjih Nobelovih nagrad. V torek bo v Stockholmu sledila razglasitev dobitnikov nagrade za fiziko, v sredo za kemijo, v četrtek za literaturo, v petek za mir, zadnje, za ekonomijo, pa 13. oktobra. Nagrade bodo tako kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela.

