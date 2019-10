Nobelovi nagradi za literaturo Poljakinji in Avstrijcu s slovenskimi koreninami

Kljub temu je pravi prodor dočakala s tretjim romanom Pravek in drugi časi iz leta 1996. Vse odtlej se Olga Tokarczuk uvršča v sam vrh moderne poljske proze. V svojih delih obravnava sodobne teme, med drugim temo sanj in človekove psihološke resničnosti, ki je zanjo del resničnosti. Prav tako se loteva tabuiziranih tem, kot sta smrt in umiranje, v svoja dela pa pogosto vpleta feministične vsebine, tudi v povezavi z njenim prepričanjem, da so spoli vloge, ki jih je mogoče presegati.

Doštudirala je klinično psihologijo na Varšavski univerzi in po študiju nekaj časa delala kot psihoterapevtka, toda kmalu se je poklicno posvetila pisanju. Debitirala je leta 1979 s kratkimi zgodbami v reviji Na przelaj, romaneskni prvenec Potovanje ljudi knjige pa je izdala leta 1993 in zanj prejela nagrado Zveze poljskih založnikov.

Švedska kraljeva akademija znanosti je danes v Stockholmu sporočila Nobelova nagrajenca za literaturo za leto 2018 in 2019. Prvo je prejela poljska pisateljica Olga Tokarczuk , letošnji nagrajenec pa je avstrijski pisatelj Peter Handke .

Petru Handkeju je švedska akademija Nobelovo nagrado namenila za njegovo "vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje".

Handke se je rodil leta 1942 v Grebinju na Koroškem kot sin Slovenke in avstrijskega Korošca. V letih 1961–65 je v Gradcu študiral pravo, vendar je študij opustil, ko je leta izdal romaneskni prvenec Sršeni. Odločil se je, da bo pisatelj.

Leta 1966 je izjavil, da je sodobna književnost "opisno impotentna" in v slogu, polnem nenavadnih obratov in razbijanja jezikovnih konvencij, začel v zgodnejših delih raziskovati možnosti novega izraza kot vezi med človekovim notranjim svetom in svetom, ki ga obdaja.

Ustvaril je veliko del v različnih žanrih in se po drugi svetovni vojni uveljavil kot eden najvplivnejših pisateljev v Evropi. Njegova bibliografija vsebuje romane, eseje, dramska dela in scenarije. Piše tudi aktualnopolitične literarne refleksije in se ukvarja s prevajanjem, med drugim je prevedel dela slovenskih pisateljev v nemščino. Dobil je več nagrad. Od leta 1990 živi v Franciji, v Chavillu pri Parizu.