Nobelovi nagrajenci pozvali vlade sveta: 'Fosilna goriva naj ostanejo pod zemljo'

V odprtem pismu svetovnim voditeljem, ki je bilo objavljeno včeraj, nekdanji predsedniki, znanstveniki, pisatelji in verski voditelji vlade po svetu pozivajo, da se zavežejo k hitremu prehodu od fosilnih goriv in zagotovijo, da imajo vsi na svetu dostop do obnovljivih virov energije, poroča Guardian.

Zaskrbljujoče napovedi kažejo, da bodo izpusti toplogrednih plinov, predvsem ogljikovega dioksida, v letu 2021 dosegli drugo največjo rast v zgodovini. Svetovna gospodarstva bodo namreč v okviru okrevanja zaradi pandemije covida-19 predvsem v Aziji vlagala v fosilna goriva. Pri tem je izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo Faith Birol izrazil veliko razočaranje: "Na eni strani vlade zagotavljajo, da so podnebne spremembe njihova prioriteta, po drugi strani pa so na poti druge največje rasti izpustov v zgodovini." Posvaril je, da smo morda na poti, ko bomo ponovili napake iz preteklosti.

Izpusti ogljikovega dioksida, ki jih ustvari svetovni energetski sektor, se bodo letos tako po ocenah povečali za pet odstotkov, na 33 milijard ton. To bo za 1,5 milijarde ton več kot lani in bo največje letno povečanje v več kot desetih letih, je v najnovejšem poročilu posvarila Mednarodna agencija za energijo (IEA).

Po ocenah IEA bodo izpusti izničili rezultate, dosežene v koronski krizi, ki je ustavila gospodarstva po svetu. Lani so se izpusti ogljikovega dioksida energetskega sektorja po rekordni ravni, ustvarjeni pri 33,4 milijarde ton v letu 2019, zmanjšali za 5,8 odstotka, na 31,5 milijarde ton.

Letošnjo rast bo po ocenah IEA spodbudila ponovna uporaba premoga v elektroenergetskem sektorju, ki je še posebej močno zastopan v Aziji. Povpraševanje po premogu naj bi se povečalo za 4,5 odstotka in s tem preseglo raven iz leta 2019 ter se približalo najvišji ravni iz leta 2014.

'Podnebne spremembe ogrožajo na milijone življenj'

"Podnebne spremembe ogrožajo na milijone življenj in gospodinjstev po svetu in pomenijo tveganje za preživetje na tisoče živalskih in rastlinskih vrst", so podpisniki poudarili v pismu. V njem opozarjajo, da je kurjenje fosilnih goriv daleč največji povzročitelj podnebnih sprememb, poroča Guardian.

Podpisniki so strokovnjaki s področja mirovništva, človekovih pravic, ekonomije, književnosti in naravoslovnih znanosti. Zapisali so, da jih je združila velika moralna težava našega časa: podnebne spremembe in naše uničevanje narave. "Rešitev je jasna," so zapisali v pismu. Fosilna goriva morajo ostati pod zemljo. Voditelji, ne industrija, imajo moč in moralno odgovornost, da odločno odreagirajo in naslovijo krizo, so sklenili.