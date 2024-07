Nogometaš propagiral 'praženje' na soncu in razjezil dermatologe: raka je vse več

"Največja pojavnost raka je pri ljudeh, ki se sončijo," opozarja dermatolog in biolog dr. José Aguilera za špansko La Vanguardio. Kot koordinator skupine za fotobiologijo na Španski akademiji za dermatologijo in venerologijo pojasnjuje, da so ljudje, starejši od 50 let, ki delajo na polju ali v gradbeništvu, pa tudi tisti, ki so pred desetletji uporabljali olja ali kreme za porjavitev, danes v skupini z največjo pojavnostjo kožnega raka.

Poudarja tudi, da je "kožni rak tumorska patologija z največjo razširjenostjo", kar je potrdila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki navaja, da pojavnost kožnega raka raste hitreje kot katera koli druga vrsta raka. In to kljub vztrajnim kampanjam, ki opozarjajo na nevarnost sončenja za kožo.

Zato je dr. Aguilera, tako La Vanguardia, močno jezen zaradi pojava "genijev", kot je nogometaš Atletica iz Madrida, ki spodkopavajo opravljeno delo strokovnjakov. Ceno njihovega nespametnega početja pa bodo v prihodnosti plačali njihovi mladi sledilci na družbenih omrežjih, ki nekritično srkajo "informacije", ki jih posredujejo.