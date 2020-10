Nokia 5.3. Spodoben telefon za spodobno ceno

Nokia je v letu 2020 ustvarila nekaj produktov, med njimi tudi Nokio 5.3, ki uporabniku ponuja spodoben telefon za privlačno ceno. Ni za najbolj zahtevne uporabnike, a za večino bo več kot zadostna.

Trg pametnih telefonov se je v zadnjih letih precej razvil in če so še pred petimi leti prevladovali ameriški in južnokorejski telefoni, je prihod kitajskih produktov precej prevetril izbor, ki ga ima uporabnik. Ta je razbil duopol Samsunga in Appla, potrošnikom pa ponudil telefone višjega razreda za ceno srednjega. Huawei in Xiaomi, ki sta najbolj popularna kitajska proizvajalcev telefonov v Sloveniji, sta prinesla nekaj vrhunskih modelov, kitajski tehnološki razvoj se tudi kaže. V zadnjih letih je bilo tako težko izbrati, kaj bi bilo "vredno" kupiti. Avtor teh vrstic sicer že leta kupuje telefone višjega razreda, ki imajo nekajkrat boljše zmogljivosti, kot jih je imel prvi računalnik s 486-ko. Pravzaprav je primerjava že skoraj smešna. Ko so ponudili, da preizkusim telefon za približno 200 evrov, so bile temu primerna pričakovanja. A kot je ponavadi v življenju, je tehnološki razvoj prehitel spominski, ki ga premore človek. Nokia 5.3 je sicer luč sveta ugledala marca 2020, ponujala pa je prednosti srednjega razreda za konkurenčno ceno. Velik ekran, majhna teža in spodobna baterija so glavne prednosti. Že pri jemanju iz škatlice je bilo prvo presenečenje ravno v teži, saj je kljub večjemu telefonu, kot ga uporabljam sam, teža ostala skoraj enaka – 185 g. Ekran je za kar dva centimetra všji, širina pa je večja za približno pol centimetra, to pa bi pomenilo približno 25-odstotno povečanje ekrana. Že skoraj malo prevelik telefon.

Videti je tudi prve razlike, saj Nokia nima tako dobrega ekrana, ni enako dobro odzivna, tudi hitrost odpiranja aplikacij je malo slabša. A za petino cene novega, no, več kot sprejemljiva. Ekran sicer temelji na tehnologij IPS LED, a razen če ste res pikolovski, omogoča spodobno kakovost predvajanja videov in ogled slik.

Razvoj kamer v dveh letih je pripeljal tudi do tega, da ima ta Nokia malo boljšo kamero, predvsem se pozna multimodalnost, kjer slikanje z bližine in širokokotno deluje celo boljše. Barve so na trenutke nenavadne, saj je, kot je bolj značilno za telefone prejšnje generacije, bolj treba paziti na svetlobo, saj umetna inteligenca te občasno popači.

Pri izdelavi je Nokia solidna, opazna je razlika v uporabljenih materialih, saj ni občutka, da gre za telefon višjega razreda. A roko na srce, je to subjektivna ocena, ki povprečnemu uporabniku ne bo predstavljala nepremostljivih razlik. Nokia prav tako uporablja preverjen operacijski sistem Android 10, ki omogoča izvrstno povezavo z vsemi Googlovimi aplikacijami, glavna prednost pa je možnost povečanja 64 GB (počivaj v miru 486) notranjega spomina z micro SD kartico.

Korak naprej pa je bila vsekakor baterija, ki je s kar 4000 mAh omogočala celodnevno uporabo, slikanje in gledanje YouTubovih videov. Pri prostovoljnem skoku iz roke in snidenju s tlemi je Nokia to stoično prenesla, in kljub "plastični" izdelavi, na srečo uporabnika, ni bilo opaziti kakršnih koli bojnih ran. Skratka, poleg opaznega razvoja tehnologije kamer in umetne inteligence je jasno, da bi ta telefon zadovoljil večino uporabnikov, Androidov sistem pa zagotavlja miren spanec, če bi se slučajno kitajsko-ameriški spor glede strojne in programske opreme nadaljeval, saj za to Nokio, poleg Fincev, stojijo tudi Tajvanci.