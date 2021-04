Poljski znanstveniki odkrili prvo nosečo mumijo na svetu

Znanstveniki delujejo v okviru projekta Warsaw Mummy Project, ki je zaživel leta leta 2015. S pomočjo sodobne tehnologije pregledujejo starodavne artefakte, hranjene v varšavskem Nacionalnem muzeju.

Tu so hranili tudi mumijo, za katero so do sedaj domnevali, da gre za moškega duhovnika. Računalniška tomografija CT pa je razkrila, da gre v resnici za žensko, ki je bila visoko noseča. Glede na obseg glave otroka sklepajo, da je bila med 26 in 30 tednom nosečnosti. V času smrti naj bi bila stara med 20 in 30 leti, umrla je v prvem stoletju pred našim štetjem, povzema BBC.

Znanstveniki domnevajo, da je pripadala višjemu družbenemu sloju. Vzrok za njeno smrt ni znan.

"Gre za edini znani primer mumificirane noseče ženske," so zapisali ob razkritju. Objavili so tudi radiološke fotografije zarodka.

Podrobnosti so objavili v prispevku za Journal of Archaeological Science. "To je naše najpomembnejše odkritje do zdaj, bilo je popolno presenečenje," je za AP povedal član ekipe Wojciech Ejsmond s poljske akademije znanosti.

Zarodka pa iz maternice pri mumifikaciji niso odstranili, pravijo znanstveniki. Razlog za to bi bil lahko povezan z verovanjem v posmrtno življenje, pa tudi s težavnostjo odstranitve ploda, domnevajo.

Mumija je dobro ohranjena, v zavojih pa so našli 15 predmetov, med njimi tudi amulete.