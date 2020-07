Nov datum predvidene izstrelitve slovenskih satelitov 17. avgust

Ker se vremenske razmere v bližnji prihodnosti ne bodo izboljšale, so se odločili, da izstrelitev preložijo na sredino avgusta, so navedli v podjetju Arianespace. Takrat naj bi bili glede na napovedi vetrovi, ki bi lahko v primeru nesreče razbitine raznesli na naseljena območja, ugodni za polet v vesolje.

Vmesni čas bodo izkoristili za ponovno pripravo rakete vega in 53 satelitov, ki so na njenem krovu, na izstrelitev. Med drugim bodo na vesoljskem plovilu in satelitih napolnili baterije, so dodali v podjetju.

To bodo predvidoma storili tudi pri obeh slovenskih satelitih, sta po nedeljskem neuspešnem poskusu izstrelitve napovedala direktor Centra odličnosti Vesolje-SI, kjer so razvili Nema HD, Tomaž Rodič in vodja projekta Trisat Iztok Kramberger. Večja opravila na nanosatelitu Trisat in mikrosatelitu Nemo HD ne bodo potrebna.

Raketo bi morali iz Kourouja po prvotnih načrtih izstreliti že septembra lani, a so jo zaradi spodletele izstrelitve rakete vega julija lani preložili. Nato so izstrelitev načrtovali marca letos, a jo je preprečila pandemija covida-19. V zadnjih dveh tednih pa so izstrelitev onemogočali močni višinski vetrovi. Zadnjič so polet v vesolje preprečili v nedeljo.

Ta izstrelitev sicer ni prelomna samo za slovensko znanost, ampak tudi za evropsko, saj bo prvič na evropski raketi v vesolje poletelo toliko malih satelitov naenkrat. Gre za prvi preizkus koncepta za odprave malih vesoljskih plovil, imenovanega Small Spacecraft Mission Service (SSMS).