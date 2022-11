Nov mejnik teleskopa Webb: razkril podrobno sestavo ozračja 'vročega Saturna'

Najnovejši podatki so pokazali tudi znake aktivne kemije ter kako je ozračje "vročega Saturna", ki kroži okoli zvezde, od Zemlje oddaljene okoli 700 svetlobnih let, videti od blizu. Oblaki v njegovi atmosferi ne delujejo kot enotna odeja nad planetom, temveč so razdrobljeni, piše v sporočilu o odkritju, objavljenem na spletni strani Evropske vesoljske agencije (ESA).

Izjemno občutljivi Webbovi instrumenti, ki so presegli pričakovanja znanstvenikov, so pripravili profil njegovih atmosferskih sestavin in ugotovili prisotnost elementov, kot so voda, žveplov dioksid, ogljikov monoksid, natrij in kalij. Ugotovitve naj bi bile dober obet za nadaljnje Webbove raziskave eksoplanetov oziroma planetov okoli drugih zvezd.