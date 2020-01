Nov mejnik v letalstvu: airbus A350-1000 poletel sam

Airbus je predstavil novo tehnologijo, ki omogoča varnejše potovanje – avtomatski vzlet potniškega letala. A kljub temu bodite brez skrbi, brezpilotna potniška letala se bodo pojavila šele v zelo oddaljeni prihodnosti, ta tehnologija je zgolj mišljena kot podpora pilotom.

Evropski izdelovalec letal je sporočil, da je na testih, opravljenih na letališču Toulouse-Blagnac 18. decembra, letalo A350-1000 z dvema pilotoma, ki sta bila pripravljena na prevzem kontrol, opravilo osem avtomatskih vzletov. Gre za največje letalo v airbusovi floti, ki je v izdelavi, po tem, ko so prenehali izdelovati A380. "Letalo se je med vzleti obnašalo, kot smo pričakovali. Medtem ko smo ga poravnali na vzletno-pristajalni stezi in čakali na odobritev poleta s strani kontrolorja, smo vključili avtopilot,"je povedal kapetan airbusa Yann Beaufils. "Ročice za plin smo premaknili na vzletno moč in nadzorovali letalo. Začelo se je premikati in pospeševati samodejno in pri tem samo vzdrževalo sredinsko poravnanost na vzletno-pristajalni stezi. Ko je letalo doseglo vzletno hitrost, ki sta jo pilota programirala v računalnik, je samo dvignilo nos in se odlepilo od steze."

Kot pravijo v Airbusu, bodo piloti ostali v središču letalskih operacij, nova tehnologija pa bi lahko pomembno zmanjšala obremenitve pilotov in možnost napak. Nove tehnologije bodo v prihodnje omogočale, da bi se piloti manj osredotočali na samo letenje in več na strateško upravljanje z letalom. Tudi danes, v povprečju, piloti z letalom ročno upravljajo približno sedem minut, preden vklopijo avtopilota, a to ne pomeni, da ne letijo. Avtopilot zahteva pozornost, znanje in pravilno odzivanje pilotov, ki ves čas z letalom tudi "upravljajo". Tudi neodvisni letalski strokovnjaki pravijo, da so letala brez pilotov še daleč v prihodnosti, saj avtonomna letala še vedno ne zagotavljajo, in še kar nekaj časa ne bodo, pravilnega in hitrega strateškega odločanja, ki v primeru nevarnosti sprejmejo pravilno odločitev.

Airbus pa tudi zatrjuje, da ne razvijajo potniških letal, ki bi bila popolnoma avtonomna, ampak razvijajo to tehnologijo, poleg drugih inovacij na področjih, kot so materiali, elektrifikacija in povezljivost. S tem je Airbus sposoben analizirati potencial teh tehnologij pri soočanju s ključnimi izzivi, s katerimi se letalske družbe dandanes soočajo, vključno z izboljšanjem upravljanja zračnega prometa, reševanjem pomanjkanja pilotov in povečanjem varnosti.

Airbus A350-1000 je največje potniško letalo, ki ga izdeluje Airbus in ima tudi enega najdaljših dosegov na svetu –16.100 km. FOTO: Airbus

Nova tehnologija ATTOL kot pomoč pilotom Namesto da bi bi bili zgolj odvisni od instrumentalnega pristajalnega sistema (ILS) in obstoječe tehnologije, ki jo trenutno uporabljajo potniška letala na letališčih po vsem svetu, je ta samodejni vzlet omogočila tehnologija vizualnega prepoznavanja, nameščena neposredno na letalo, so zapisali v Airbusu. Samodejni vzlet je pomemben mejnik v projektu airbusovega avtonomnega taksiranja, vzletanja in pristajanja (ATTOL). ATTOL je bil predstavljen junija 2018, ena od tehnoloških novosti, ki jih preizkuša Airbus, da bi razumel vpliv avtonomije na letala in pilote. V približno petih letih pričakujejo, da bodo lahko letala lahko pomagala pri taksiranju in vzletanju.