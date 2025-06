Dve minuti pred načrtovanim pristankom na Luni slišali le tišino

Poleg tehničnih presežkov je imelo 2,3-metrsko plovilo tudi umetniški pridih, saj je imel mini rover, ki je tehtal vsega pet kilogramov, za namestitev na Lunino površino majhno rdečo hišico v švedskem slogu z belim okrasjem in zelenimi vrati. Plovilo naj bi v nekaj urah na Zemljo poslalo prve fotografije, za rover pa so načrtovali, da ga bodo na Lunino površje spustili konec tedna.

Vse do zadnjega so Japonci upali, da bo misija uspešna in da bo spust iz Lunine orbite potekal po načrtih, a kljub trudu kontrolorjev so pred pristankom naleteli na tišino. Nekaj ur zatem so misijo označili za neuspešno.

Načrti so predvidevali, da bo plovilo Resilience pristalo na vrhu Lune, ki velja za bolj varno območje od senčnega dela in je polno kraterjev.

Izvršni direktor in ustanovitelj japonskega podjetja Takeshi Hakamada se je opravičil vsem, ki so prispevali k misiji, a dodal, da bodo z misijami nadaljevali. Za leto 2027 v sodelovanju z Naso že načrtujejo pristanek večjega plovila na Luni.