Nov rekord v preživetju radioaktivnega sevanja. Kaj pa življenje na Marsu?

Bakterija, ki je že doslej veljala za rekorderja na področju preživetja radioaktivnega sevanja, je postavila nov rekord. Znanstveniki so namreč odkrili, da lahko odpornost bakterije Deinococcus radiodurans povečajo za več kot petkrat zgolj s tem, da jo posušijo in zamrznejo pri temperaturi – 80 stopinj Celzija. Bakterija pa je tako v posebnih pogojih lahko preživela dozo sevanja, ki je kar 28.000-krat večja od smrtonosne doze za človeka.

Je na Marsu kdaj obstajalo življenje? Je morda tam še vedno prisotno? In ali se je od tam morda preselilo na Zemljo? To so vprašanja, ki že več let burijo domišljijo tako privržencem znanstvene fantastike kot tudi resne znanosti. Novo odkritje pa bi lahko raziskovalce približalo odgovorom. Na Marsu namreč vladajo prav takšni ekstremno suhi in mrzli pogoji, kot so jih za preživetje bakterije ustvarili v raziskavi.

Že pred več kot stoletjem je nobelovec Svante Arrhenius govoril o možnosti širjenja življenja po vesolju. Ker bi bila živa bitja tam izpostavljena vakuumu in s tem izsušitvi, izjemno nizkim temperaturam in visokemu sevanju, se je ideja dolgo zdela pretirana. A od takrat so že večkrat dokazali, da lahko nekatere bakterije, glive in celo mikroskopske živali izpostavitev takšnim pogojem preživijo vsaj nekaj mesecev. Pri zadnji raziskavi, ki je postregla z novimi ugotovitvami, da lahko mikroorganizmi preživijo resnično astronomsko izpostavitev radioaktivnemu sevanju, pa so sodelovali tudi trije slovenski znanstveniki: Nina Gunde-Cimerman in Cene Gostinčar, raziskovalca Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ter znanstveni svetnik Gozdarskega inštituta Slovenije Tine Grebenc.