Veliko število kibernetskih napadov na obiskovalce pornografskih strani

Večje število napadov bi lahko povezali z večanjem uporabe programske opreme, ki so jih razširila omrežja okuženih računalnikov. Leta 2017 so verige botov razširjale le tri takšne programe, leta 2018 pa je globalna ponudnica kibernetskih varnostnih rešitev družba Kaspersky Lab zaznala pet različnih družin programov, ki so bili krivi za napade na spletnih straneh za odrasle.

Spletni kriminalci prek omrežja okuženih računalnikov razširjajo zlonamerno programsko opremo in tako kradejo uporabniške prijavne podatke za premijski dostop na spletnih mestih za odrasle. Z zlonamerno programsko opremo, ki običajno temelji na različici bančnega trojanskega konja, spletkarji prestrežejo podatkovni promet žrtve in ukradejo njeno uporabniško ime in geslo, prikazujejo podatki družbe Kaspersky Lab. To naredijo tako, da vas preusmerijo na lažne strani.

Uporabniki svoje uporabniške podatke vpisujejo na takšno lažno spletno stran, ki je videti natančno tako kot uradna, in jih tako predajajo v roke spletnih kriminalcev. Takšni spletni napadi lahko žrtvi onemogočijo dostop do svojih uporabniških računov, katerih naročnina lahko znaša tudi 150 ameriških dolarjev.

Poleg povečanja takšnih napadov pa podatki raziskave kažejo tudi povečanje števila ponudb ukradenih uporabniških imen in gesel na temnem spletu. Od leta 2017 do 2018 se je število takšnih ponudb s 5.000 povečalo na 10.000. Varnostni raziskovalec v družbi Kaspersky Lab Oleg Kupreevje poudaril, da so lahko žrtve spletnega napada tudi obiskovalci spletnih strani, ki nimajo premijskega računa, saj lahko s tem tvegajo razkritje svojih osebnih podatkov.

Število napadov prek izsiljevalskih spletnih strani se je v zadnjih treh mesecih leta 2018 povečalo za več kot desetkrat. Pri tem pa so bile na udaru predvsem strani PornHub, Youporn, Xhamster in Xvideos. Vendar je PornHub dejal, da je odstotek izsiljevalskih poskusov pri njih vseeno zelo majhen (manj kot 0,0001 %). "To je lahko posledica dejstva, da PornHub aktivno nadzoruje in odstranjuje izsiljevalska spletna mesta, hkrati pa ponuja dvofaktorno avtentifikacijo pri vpisu uporabnika," so še sporočili s PornHuba.