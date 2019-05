Nov uspeh Pipistrela: polnilnice električnih letal sedaj v Los Angelesu

Losangeleški County Department of Public Works je kupil dve Pipistrelovi letali Alpha Electro in štiri polnilnice za električna letala, so sporočili iz ajdovskega podjetja.

"Počaščeni smo, da se je tako ugledna organizacija odločila ne samo narediti odločilni korak v smeri prehoda na zeleno, okolju prijazno letalstvo, temveč da je zato tudi uporabila Pipistrel. Vsako takšno dejanje, čeprav na videz majhno, je pomemben korak naproti čistejši in tišji prihodnosti okolju prijaznega letalstva,"so zapisali v podjetju.

Polnilnica prazno baterijo letala napolni v 45 minutah

V organizaciji so medtem pojasnili, da so investicijo izvedli v partnerstvu z letalskim muzejem Tomorrow's Aeronautical Museum. Pipistrelova polnilnica bo, kot so pojasnili, podpirala Pipistrelovi letali Alpha Electro v lasti muzeja"in v prihodnosti tudi druga električna letala".

Polnilnica, ki so jo postavili na komercialnem letališču na jugu Los Angelesa, omogoča hkratno polnjenje baterije dveh letal. Prazno baterijo napolni v 45 minutah.

Muzej namerava postaviti še več Pipistrelovih polnilnic po mreži letališč okrožja Los Angeles. Naslednjo bo dobilo letališče San Gabriel Valley Airport v kraju El Monte.