Nova avstralska študija o tem, da tudi moškim tiktaka biološka ura

V študiji so preučevali uspešnost zunajtelesne oploditve pri parih, kjer so bili moški mlajši od 40 let (povprečna starost 33), in pri parih, kjer so bili moški stari nad 40 (povprečna starost 44 let). Analizirali so več kot 1.400 postopkov v petih letih in ugotovili, da je v prvi starostni skupini, kjer so moški mlajši od 40 let, uspešnost 39-odstotna. Pri moških nad 40 let pa je uspešnost padla na 26 odstotkov. Študijo so izvajali na Univerzi v Melbournu in v Kraljevi bolnišnici za ženske. V študiji so izločili druge faktorje, ki bi lahko vplivali na plodnost, na primer slabo kakovost sperme. Iz študije so izključili tudi pare, ki so potrebovali intracitoplazmično injekcijo spermija, specializirano obliko IVF, ki se uporablja za zdravljenje težjih primerov moške neplodnosti. Pri sodelujočih parih so bile ženske mlajše od 35 let, pred tem pa niso smele opraviti več kot dva cikla IVF. "Populacijo smo želeli res oklestiti kakršnihkoli drugih faktorjev, ki bi lahko vplivali na plodnost, saj smo preučevali le vpliv starosti moškega," je razlagala Agresta.

Moški in ženske morajo začeti prej razmišljati o otrocih

Agresta je poudarila, da je več kot tretjina zdravljenj neplodnosti v Avstraliji in na Novi Zelandiji izvedena na moških, ki so starejši od 40 let. Sperma pri starejših moških bi lahko imela več DNK škode zaradi okoljskih faktorjev oziroma epigenetskih sprememb, je dodala. "Pri spočetju sodelujeta tako moški kot ženska, zato ima zdravje spermija in jajčeca pomemben vpliv na rezultat," je dejala in poudarila, da je bolje, da ima par otroka čim bolj zgodaj. "Ker pa življenjske okoliščine tega ne dovoljujejo vedno, bi lahko tudi moški začeli razmišljati o zamrzovanju sperme," je svetovala in izpostavila, da je mnogo lažje in ceneje zamrzniti spermo kot jajčeca.

Moška plodnost se z leti zmanjša, a ’moške menopavze’ ni

Ugotovitve podpirajo druge že obstoječe študije, ki kažejo, da sperma pri starejših moških pogosteje nosi poškodovan DNK zapis in da imajo njihove partnerice manj naravnih nosečnosti in več spontanih splavov, je na konferenci povedal endokrinolog Robert McLachlan. Ob tem pa je dodal, da se kljub temu plodnost moških z leti res zmanjša, a ne na tak način kot pri ženskah. Vsaka ženska namreč doseže menopavzo in potem ni več sposobna spočeti otrok, medtem ko imajo lahko moški otroke tudi še pri sedemdesetih.

"Enakost spolov podpiram, a enakosti pri reproduktivnem staranju ni. Poglejta Micka Jaggerja. Veliko moških ima otroke v petdesetih, šestdesetih ali sedemdesetih letih," je dejal profesor McLachlan. Čeprav je imel Jagger otroka res pri 73 letih, je na to vplivalo tudi dejstvo, da je otrokova mama stara le 29 let.