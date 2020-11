Nova dognanja o usodi dinozavrov

"Strašni kuščarji", kot bi prevedli besedo dinozaver, so se pojavili v času triasa, pred 230 milijoni let, in pred 66 milijoni leti nenadoma izginili. Njihovo usodo so tokrat pod drobnogled vzeli znanstveniki z univerze v britanskem Bathu. S statistično analizo so ugotavljali, ali so bili ob svojem koncu dinozavri še sposobni razvoja novih vrst.

"Ugotovili smo, da so dinozavri še vedno dominirali, da so bili zelo razširjeni in da jim je šlo dobro," je povedal prvopodpisani pod raziskavo,Joe Bonsor. "Če ne bi bilo trka asteroida, morda sploh ne bi izumrli in bi svetu vladali tudi po obdobju krede," je dodal.

Med 150-letno vladavino na Zemlji so se dinozavri razvili v različne vrste – nekatere so bile majhne, druge ogromne, največji primerki pa so merili kar 30 metrov. Prav ta raznolikost je bila po mnenju raziskovalcev prednost, ki jim je omogočila prevlado. Teorijo, da se je pestrost vrst počasi izgubljala, obdobje dinozavrov pa nezadržno bližalo koncu, je zdaj ovrgla študija, objavljena v reviji The Royal Society Open Science.

Prejšnje raziskave so tako kot zadnja prišle do zaključka z modeliranjem družinskih dreves dinozavrov na podlagi takrat poznanih fosilnih ostankov. Na univerzi v Bathu pa so na podlagi najnovejših dognanj izdelali podrobnejša družinska drevesa in ugotovili, da so pred 66 milijoni let dinozavri še vedno nemoteno uspevali na vseh celinah. V Severni Ameriki so prevladovale rastlinojede, v Južni Ameriki pa mesojede vrste, so dodali.

Za CNN je raziskavo komentiral paleontolog z londonskega Imperialnega kolidža, Alfio Alessandro Chiarenza, ki pri njej sicer ni sodeloval. Dejal je, da so uporabili verjetno največji nabor evolucijskih dreves dinozavrov doslej in zelo temeljite metode za proučevanje stopenj diverzifikacije.