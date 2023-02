Nova hrana za ljubljenčke: rastline, žuželke in laboratorijske beljakovine

Aktivisti in nekaj podjetnikov zato menijo, da bi bilo treba to spremeniti in tudi prehrano za hišne ljubljenčke narediti trajnostno, piše focus.de.

Peščica novoustanovljenih podjetij, kot je Yora, si je tako zadala cilj spremeniti prehranjevalne navade hišnih ljubljenčkov. Yora že od leta 2015 ponuja alternativno hrano za hišne živali na osnovi insektov in jo zdaj prodaja v več kot 20 državah, poroča Bloomberg. Po besedah generalnega direktorja se je prodaja v letu 2022 v primerjavi z letom prej skoraj podvojila.