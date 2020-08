Nova lažna novica, tokrat o smrti Stjepana Mesića

Že prvi znaki nepravilnosti so se pojavili, ker je profil, ki je objavil tvit z vsebino, da je umrl Stjepan Mesić , nastal pred manj kot dnevom, zato je že takoj jasno, da gre za lažno novico. Prav tako te informacije ni potrdil noben drug profil. Na profilu najdemo samo nekaj objav, pa še te so v angleščini, kar pa hrvaški minister ne bi uporabljal kot edini način komunikacije.

Ta akcija je na las podobna tisti, ki je nastala februarja letos, ko je na spletu in v številnih medijih na Balkanu zaokrožila novica, da je umrl vojni zločinec Ratko Mladić. Hitro se je izkazalo, da gre za lažno novico, ki naj bi jo prvi objavil italijanski novinar Tommasso Debenedetti. Njegova dejanja so bila v preteklosti večkrat povezana s tem, da je opozarjal na nevarnost lažnih novic in nekritičnega povzemanja informacij na družbenih omrežjih, ki lahko povzročijo veliko razburjanja. Ta je kasneje priznal, da se je zlagal tudi glede smrti Stjepana Mesića.