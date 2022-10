Nova metoda za vse tiste, ki jih mučijo nočne more

Motnja spanja, ki je povezana z nočnimi morami, prizadene štiri odstotke odraslih. Čeprav se ta motnja običajno zdravi s tehnikami za zmanjševanje stresa kot sta joga in meditacija, v hudih primerih pa tudi s psihoterapijo in celo zdravili, pa so znanstveniki odkrili način zdravljenja, ki bi lahko nočne more dokončno odpravil.

V novem poročilu, objavljenem 27. oktobra v znanstveni reviji Current Biology, so nevroznanstveniki na 36 bolnikih, ki trpijo zaradi ponavljajočih se mor, preizkusili tehniko ciljnega reaktivnega spominjanja (TMR). Postopek, pri katerem se oseba osredotoča na učenje vedenja ali misli ob poslušanju določenega zvoka, ki se nato med spanjem ponovno predvaja, poroča Euronews.

18 od 36 oseb, ki so sodelovali v študiji, je moralo svoje nočne more predelati v tišini, druga polovica pa je morala to početi ob poslušanju zvoka kratkega klavirskega akorda vsakih 10 sekund po pet minut.

Ti isti pacienti so nato isti klavirski akord poslušali med fazo REM spanja, torej v fazi spanja, v kateri naj bi ljudje imeli najbolj žive nočne more.

Rezultati so bili omembe vredni: medtem, ko se je pri obeh skupinah bolnikov število nočnih mor močno zmanjšalo, so pri tistih, ki so preizkusili kombinacijo IRT in TMR, nočne more skoraj popolnoma izginile, saj se je tedensko povprečje nočnih mor s 3 zmanjšalo na 0,2.

V drugi skupini, ki je v tišini preučevala svoje sanje, se je število nočnih mor zmanjšalo na 1,5 na teden.

Raziskovalci, ki so sodelovali pri študiji, menijo, da ima TMR v kombinaciji z IRT velik potencial za pomoč ljudem, ki trpijo zaradi ponavljajočih nočnih mor in upajo, da bi to lahko sodelovalo tudi pri tistih, ki so doživeli travmatične izkušnje.