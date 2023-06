Nova očala, ki vas popeljejo v navidezni sanjski svet

"Združevanje digitalnih vsebin z resničnim svetom lahko sproži doživetja, kakršnih še nismo videli," je ob predstavitvi Vision Pro dejal izvršni direktor družbe Apple Tim Cook. Nova naprava bo stala 3500 dolarjev (okoli 326 evrov), na voljo pa bo v začetku prihodnjega leta, so sporočili iz podjetja.

Naglavno napravo, ki je videti kot smučarska očala, je Apple predstavil v Cupertinu v Kaliforniji. Pri predstavitvi je sodeloval Disney, družbi pa sta napovedali pretočne vsebine iz Marvelovih serij, Vojn zvezd in športa v živo. "Ponosni smo na partnerstvo z najbolj inovativnim tehnološkim podjetjem na svetu, s katerim vam lahko ponudimo čarobnost resničnega življenja," je dejal Disneyjev izvršni direktor Bob Iger.

Naprava Vision Pro bo zahtevala veliko računalniške moči, baterija bo zdržala le dve uri, zato bo morala biti povečini priključena na električno omrežje.

Vision Pro so pri Applu razvijali več let, osredotočal pa se bo na igranje iger, prenose videoposnetkov in konferenc ter na zdravje in telovadbo. Ambicija je, da bodo tovrstne naprave sčasoma nadomestile računalnike in mobilne telefone. Apple je ob tem napovedal, da bo od dneva izida na voljo več kot 100 iger Apple Arcade.