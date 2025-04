Nova odkritja o zadnjih urah na Titaniku: luči so res gorele do zadnjega trenutka

OGLAS

Analiza ponuja nov pogled na kotlovnico, ki potrjuje izjave očividcev, da so inženirji na ladji delali vse do konca, da so lahko luči na ladji ostale prižgane. Računalniška simulacija nakazuje tudi, da so luknje v trupu velikosti A4 papirja privedle do potopa 'neuničljive' ladje, poroča BBC.

Zadnji čoln preživelih na Titaniku FOTO: Profimedia icon-expand

"Titanik je zadnji preživeli očividec nesreče in še vedno pripoveduje številne zgodbe" je pojasnil analitik Parks Stephenson. Razbitino, ki leži 3800 m globoko v ledenih vodah Atlantika, so zdaj s pomočjo podvodnih robotov natančno preslikali. Več kot 700.000 slik, posnetih z vseh kotov, je bilo uporabljenih za ustvarjanje digitalnega dvojčka ikoničnega plovila, ki ga je BBC News ekskluzivno razkril leta 2023. Ker je razbitina tako velika in v temi, saj leži v globini, njeno raziskovanje s podvodnimi plovili prinese osupljive posnetke. Nova tehnologija kartiranja pa omogoča drugačen način preučevanja ladje in nudi prvi popoln pogled na Titanik. Premec še vedno leži pokonci na morskem dnu, skoraj kot bi ladja nadaljevala svojo plovbo. Toda 600 metrov stran leži kup pokvarjene kovine. Škoda je nastala, ko je ladja treščila v morsko dno, potem ko se je prelomila na pol. "To je kot kraj zločina," za BBC opisuje Parks Stephenson. In obsežen pogled na celotno mesto razbitine je ključnega pomena za razumevanje, kaj se je tukaj zgodilo. Skeniranje prikazuje nove podrobnosti od blizu, vključno z odprtino, ki jo je najverjetneje razbila ledena gora. To se ujema s poročili očividcev preživelih, da je med trčenjem v kabine nekaterih ljudi prišel led.

Do zadnjih trenutkov z lopato nalagal premog v peči

Strokovnjaki so preučevali tudi eno od Titanikovih ogromnih kotlovnic. Nahaja se na zadnjem delu premca na mestu, kjer se je ladja prelomila na dvoje. Potniki so povedali, da so bile luči še vedno prižgane, ko se je ladja potapljala. Digitalna replika kaže, da so nekateri kotli še delovali, ko so bili potopljeni v vodo. To je zasluga ekipe inženirjev pod vodstvom Josepha Bella, ki je ostal na svojem delovnem mestu do zadnjih trentutkov in z lopato nalagal premog v peči, da so bile luči prižgane. Vsi so umrli v nesreči, vendar so njihova junaška dejanja rešila mnoga življenja, je dejal Parks Stephenson. "Luči in elektrika so delovali do konca, da je posadka imela čas, da varno spusti rešilne čolne z nekaj svetlobe namesto v popolni temi," je pojasnil Stephenson.

Titanik FOTO: Profimedia icon-expand