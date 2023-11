Kmalu lažje do popravil elektronskih naprav kot do zamenjave?

Evropski parlament se je zavzel za nova pravila EU, ki bi potrošnike spodbudila k popravilu naprav namesto k zamenjavi. Cilj je omogočiti lažje popravilo, zmanjšanje odpadkov in podporo sektorju popravil ter spodbuditi bolj trajnostno potrošnjo. Za to pogajalsko stališče je glasovalo 590 poslancev, 15 jih je bilo proti, 15 pa se jih je vzdržalo.

Predlog o pravici do popravila dopolnjuje pobudi o okoljsko primerni zasnovi in krepitvi vloge potrošnikov za zeleni prehod, nastal pa je kot odziv na številna priporočila državljanov o spodbujanju pravice do popravila, zagotavljanju dolgoročne in trajnostne uporabe izdelkov, informacijah o popravilih, ukrepih za odpravo prezgodnje in načrtovane zastarelosti, zagotavljanju daljših jamstev, zagotavljanju dostopa do rezervnih delov, spodbudah za daljšo uporabo izdelkov ter prizadevanjih za bolj trajnostno in krožno gospodarstvo, so danes sporočili iz Evropskega parlamenta.

icon-expand Popravila FOTO: Shutterstock

Evropski poslanci z danes izglasovanim stališčem potrošnike spodbujajo k popravilu naprav namesto k zamenjavi. Prodajalci bi morali skladno s predlaganimi novimi pravili v času garancije dati prednost popravilu, če bo to cenejše ali bo stalo enako kot nov izdelek, razen če popravilo ne bo izvedljivo ali ugodno za potrošnika. Evropski parlament predlaga tudi, da bi po popravilu garancijo izdelka podaljšali za eno leto.

Potrošniki bi imeli po izteku garancije pravico zahtevati popravilo izdelkov, kot so pralni stroji, sesalniki, pametni telefoni in kolesa. Da bi bila popravila privlačnejša izbira za potrošnike, naj bi jim proizvajalci v času popravila omogočali izposojo nadomestne naprave. Če izdelka ne bi bilo mogoče popraviti, bi jim lahko ponudili prenovljen izdelek. "Visoki stroški, težave pri dostopu do popravila ali oblikovne posebnosti izdelka, ki onemogočajo popravilo, potrošnike pogosto odvrnejo od njega. Stališče parlamenta je, da morajo imeti neodvisni serviserji, osebe, ki obnavljajo izdelke, in končni potrošniki dostop do vseh nadomestnih delov ter informacij in orodij, povezanih s popravilom, in to po razumni ceni," so zapisali v Evropskem parlamentu.