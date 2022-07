Nova pravila za nove avtomobile

Po oceni Bruslja, bodo novi varnostni ukrepi do leta 2038 rešili več kot 25.000 življenj in preprečili vsaj 140.000 hudih poškodb.

Novi tipi osebnih vozil in kombijev bodo morali obenem vsebovati dodatne elemente, kot so sistemi za ohranjanje voznega pasu in samodejno zaviranje.

Po novih pravilih bodo morala biti vsa cestna vozila - torej avtomobili, kombinirana vozila, tovornjaki in avtobusi - opremljena z varnostnimi sistemi, kot so inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti, zaznavanje vzvratne vožnje s kamero ali senzorji, opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika, zapisovalniki podatkov o dogodku in signal za zaustavitev v sili.

Od danes naprej se bodo pravila najprej uporabljala za nove tipe vozil, od 7. julija 2024 pa za vsa nova vozila. Nekateri novi ukrepi bodo do leta 2029 razširjeni na različne vrste cestnih vozil, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili na Evropski komisiji.

Kot so pojasnili na Evropski komisiji, je z današnjim dnem na komisijo obenem preneseno pooblastilo za dokončanje pravnega okvira za avtomatizirana in povezana vozila. Bruselj bo posledično to poletje sprejel tehnična pravila za homologacijo vozil, ki so popolnoma brez voznika, s čimer bo imela EU pionirsko vlogo na tem področju.

"To bo pripomoglo k povečanju zaupanja javnosti, spodbujanju inovacij in izboljšanju konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije," so zapisali na komisiji.

Po prepričanju izvršna podpredsednice Evropske komisije, pristojne za digitalno dobo, Margrethe Vestager, bodo novi napredni in obvezni varnostni elementi dodatno prispevali k zmanjšanju števila smrtnih žrtev. "Poleg tega danes zagotavljamo, da bomo z našimi pravili lahko omogočili varno uvedbo avtonomnih vozil in vozil brez voznika v EU v okviru, v katerem je poudarek na varnosti ljudi," je dejala.

"S sistemi za uravnavanje hitrosti in ohranjanje voznega pasu ter sistemi za samodejno zaviranje so naša vozila vse bolj avtomatizirana," pa je izpostavil evropski komisar za notranji trg Thierry Breton. Nova zakonodaja po njegovi oceni zagotavlja, da se bo izboljšalo vsakdanje življenje državljanov EU ter da bo imela avtomobilska industrija predvidljiv in varen okvir za nadaljnje uvajanje inovativnih tehnoloških rešitev in ohranjanje svoje svetovne konkurenčnosti.

Prav tako je komisija danes začela javno posvetovanje o reviziji pravil, ki urejajo tehnično brezhibnost vozil v EU, načrtovano za sredino leta 2023. Kot poudarjajo na komisiji, so tehnični pregledi vozil bistveni tako za varnost v cestnem prometu kot za ohranjanje okoljske učinkovitosti vozila v njegovi življenjski dobi.