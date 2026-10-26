Nova prevara: Glasovanje prek WhatsAppa kot vaba za prevzem računa

SI-CERT opozarja na prevaro, pri kateri uporabniki napadalcem nevede omogočijo dostop do svojega računa WhatsApp.
Prevara se začne s povezavo, ki jo uporabnik prejme prek WhatsAppa, pogosto od znanca ali drugega zaupanja vrednega stika. Povezava vodi na spletno stran, ki na videz ponuja glasovanje za določeno osebo ali projekt. Za oddajo glasu mora uporabnik skenirati QR-kodo ali pa vpisati svojo telefonsko številko in v aplikaciji WhatsApp vnesti prikazano 8-mestno kodo.
Uporabnik s tem ne odda glasu, temveč lahko napadalcu omogoči dostop do svojega računa WhatsApp. Z vnosom kode in potrditvijo povezave namreč v svoj račun doda napravo, ki jo nadzorujejo napadalci. Ti lahko nato prek povezane naprave dostopajo do pogovorov, pridobijo informacije o stikih in skupinah ter v imenu žrtve pošiljajo sporočila. Tako lahko prevaro širijo naprej, saj povezave do lažnega glasovanja prejmejo tudi drugi uporabniki, ki žrtvi zaupajo.
Pri tem je pomembno, da uporabnik napadalcem ni nujno posredoval svojega gesla ali običajne kode za prijavo. Napadalci ga z navodili na lažni spletni strani pripravijo do tega, da potrdi povezavo nove naprave s svojim računom.
Kako se zaščititi?
Uporabniki naj bodo previdni pri povezavah do spletnih glasovanj, zlasti kadar morajo za oddajo glasu vnesti telefonsko številko in nato izvesti dodatne korake v aplikaciji za sporočanje. Če spletna stran zahteva vnos kode ali skeniranje QR-kode v WhatsAppu, naj postopka ne nadaljujejo, če ne razumejo, kaj potrjujejo.
V nastavitvah WhatsAppa lahko v razdelku Povezane naprave preverijo, katere naprave so povezane z njihovim računom. Če opazijo napravo, ki je ne prepoznajo, naj jo nemudoma odstranijo.
Če sumijo, da je njihov račun že zlorabljen, naj preverijo povezane naprave, odstranijo vse neznane naprave in opozorijo svoje stike, naj bodo previdni pri sporočilih in povezavah, ki prihajajo z njihovega računa.
Če uporabniki prejmejo takšno sporočilo, naj se ne odzivajo na povezavo in naj sporočilo posredujejo na phishing@cert.si. S prijavo pomagajo SI-CERT-u pri onemogočanju spletnih strani za krajo podatkov in zaščiti drugih uporabnikov. Kontakt, iz katerega so prejeli lažno sporočilo, pa naj obvestijo o zlorabi računa WhatsApp.
Spletni goljufi v napadih pogosto izkoriščajo tudi povsem legitimne postopke neke storitve, pri čemer izkoriščajo dejstvo, da uporabniki ne razumejo delovanja teh postopkov. Pri tovrstnih prevarah je ključno, da uporabniki ne sledijo navodilom na neznanih spletnih straneh, ne da bi razumeli njihov namen. Tudi na videz nedolžno glasovanje lahko napadalci izkoristijo za pridobitev dostopa do računa in nadaljnje širjenje prevare.
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