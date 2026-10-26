Nova prevara: Glasovanje prek WhatsAppa kot vaba za prevzem računa

SI-CERT opozarja na prevaro, pri kateri uporabniki napadalcem nevede omogočijo dostop do svojega računa WhatsApp.

Prevara FOTO: SI-CERT

Prevara se začne s povezavo, ki jo uporabnik prejme prek WhatsAppa, pogosto od znanca ali drugega zaupanja vrednega stika. Povezava vodi na spletno stran, ki na videz ponuja glasovanje za določeno osebo ali projekt. Za oddajo glasu mora uporabnik skenirati QR-kodo ali pa vpisati svojo telefonsko številko in v aplikaciji WhatsApp vnesti prikazano 8-mestno kodo. Uporabnik s tem ne odda glasu, temveč lahko napadalcu omogoči dostop do svojega računa WhatsApp. Z vnosom kode in potrditvijo povezave namreč v svoj račun doda napravo, ki jo nadzorujejo napadalci. Ti lahko nato prek povezane naprave dostopajo do pogovorov, pridobijo informacije o stikih in skupinah ter v imenu žrtve pošiljajo sporočila. Tako lahko prevaro širijo naprej, saj povezave do lažnega glasovanja prejmejo tudi drugi uporabniki, ki žrtvi zaupajo. Pri tem je pomembno, da uporabnik napadalcem ni nujno posredoval svojega gesla ali običajne kode za prijavo. Napadalci ga z navodili na lažni spletni strani pripravijo do tega, da potrdi povezavo nove naprave s svojim računom.

Kako se zaščititi?