Znanost in tehnologija

Polet najmočnejše rakete pred pristankom v morje trajal eno uro

Austin, 27. 08. 2025 06.58 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
N.L.
SpaceX je po več neuspešnih poskusih izvedel testni polet nove generacije rakete Starship. Polet 120-metrske rakete, s katero nameravajo čez dve leti na Mars poslati ljudi, je trajal eno uro. Plovilo s testnim tovorom je po načrtih pristalo v morju.

Največja in najmočnejša raketa na svetu je ob 18.30 po krajevnem času vzletela iz Teksasa. Kmalu po poletu je del motorja eksplodiral, stranske lopute pa so bingljale z ene strani na drugo. 

V tretje gre rado

Tokratni polet te različice rakete je bil tretji testni in prvi uspešen. Junija je raketa eksplodirala na izstrelitveni ploščadi. 

Gre sicer za največjo in najmočnejšo raketo, ki je bila kadarkoli zgrajena. Sestavljena je iz potisnika s 33 motorji in vesoljskega plovila Starship.

Starship je po uspešnem poletu pristal v morju.
Starship je po uspešnem poletu pristal v morju. FOTO: AP

Potisnik s 33 motorji se je po sedmih minutah ločil od vesoljskega plovila in padel v Mehiški zaliv, poroča BBC. 

Vesoljsko plovilo je nato poletelo vse do višine 200 kilometrov nad Zemljo in obkrožilo planet. Raketa je v vesolje ponesla osem lažjih satelitov. 

Med spuščanjem rakete so testirali tudi njene maksimalne zmožnosti in obremenitve, zato so se deli kril močno majali. 

Z uspehom je bil pričakovano zadovoljen tudi glavni mož SpaceX Elon Musk, ki je prek omrežja X čestital ekipi za dobro opravljeno delo.

Z raketo nameravajo pri SpaceX v sodelovanju z Naso v okviru programa Artemis leta 2027 na Luno poslati ljudi. Poznavalci sicer menijo, da se bo datum zagotovo zamaknil.

SpaceX Starship raketa vesolje Elon Musk
