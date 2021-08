Nova raziskava: tveganje za dedne bolezni se z leti zmanjšuje

Geni, ki jih podedujemo od staršev, vplivajo na naše tveganje za razvoj skoraj vseh bolezni – od raka do srčno-žilnih in avtoimunskih bolezni. Z novimi genomskimi tehnologijami lahko znanstveniki s pomočjo analize posameznikovega genoma napovejo, kakšna so pri njem tveganja za razvoj določenih bolezni v prihodnosti. Nedavna raziskava pa je pokazala, da napovedna moč genetike osebe ni odvisna le od njene starosti, pač pa tudi spola in etničnega ozadja.

Profesor statistične genetike Gil McVean je namreč s sodelavci raziskoval, ali se tveganje za razvoj bolezni, ki ga nosijo določeni geni, spreminja s tem, ko se oseba stara. Želeli so ugotoviti, ali obstajajo "okna", ko je pri ljudeh več oziroma manj možnosti za razvoj teh dednih bolezni.

"Naše delo je pokazalo, da se način, na katerega genetika vpliva na vaše tveganje za razvoj bolezni, spreminja skozi življenje. Za mnoge bolezni je genetski dejavnik najbolj pomemben pri določanju, ali boste zboleli za neko boleznijo zgodaj v življenju, toda ko se starate, večje tveganje predstavljajo drugi dejavniki," je dejal vodja raziskave McVean.

V raziskavi so uporabili genomske podatke več kot 500.000 ljudi iz britanske Biobanke. Analizirali so, kako njihov genetski zapis vpliva na tveganje za razvoj 24 pogostih bolezni pri teh osebah. Čeprav so različne bolezni imele različne vzorce tveganja, pa so raziskovalci dokazali, da je oseba najbolj dovzetna za razvoj dednih bolezni v zgodnjem obdobju življenja. Z leti pa nato to tveganje začne upadati za številne bolezni, med drugim tudi za visok krvni tlak, kožnega raka in premalo aktivno ščitnico, je pokazala raziskava, ki so jo objavili v znanstveni reviji PLOS Genetics.

Za zdaj še ni povsem jasno, zakaj se tveganja, ki jih predstavljajo genetske predispozicije za določena obolenja, z leti zmanjšujejo. Raziskovalci predvidevajo, da bi lahko šlo za zaenkrat še neznane procese, interakcije med posameznikovo genetiko in njegovim okoljem, ki pripeljejo do obolenja. Boljše razumevanje tega, kako starost vpliva na posameznikovo tveganje za razvoj bolezni v povezavi z geni, pa bi lahko pomagalo raziskovalcem, da bolj natančno predvidijo, ali bo neka oseba v prihodnosti zbolela za določeno boleznijo.