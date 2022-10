Nova raziskava: zmerno pitje kave lahko podaljša življenje

Na svetovni dan kave se lahko ljubitelji jutranje skodelice tega napitka veselijo pozitivnih ugotovitev znanstvenikov. Pitje zmernih količin kave naj bi namreč zmanjševalo tveganje za pojavnost srčno-žilnih bolezni. Pri tem niti ni pomembno, kakšen omamen napitek si pripravite, povsem enak učinek imajo tako mleta, instant kot brezkofeinska kava, ugotavljajo raziskovalci.

Slovenci doma v povprečju porabimo tri kilograme kave na leto. V našo državo smo je lani uvozili skoraj 22.000 ton, skoraj tretjino iz Brazilije, kažejo podatki statističnega urada. Pitje dveh do treh skodelic kave na dan je povezano z daljšo življenjsko dobo in manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni v primerjavi z izogibanjem kavi. To so ugotovitve raziskave, ki je bila pred kratkim objavljena v znanstveni reviji European Journal of Preventive Cardiology.

icon-expand Kava FOTO: Shutterstock

Ugotovili so, da koristi prinaša pitje tako mlete, instant kot tudi brezkofeinske kave. Šlo je za obsežno raziskavo, v kateri so mleto, instant in brezkofeinsko kavo povezali z zmanjšanjem pojavnosti srčno*žilnih bolezni in smrti zaradi srčno-žilnih bolezni ali katerega koli vzroka, je pojasnil vodja raziskave, profesor Peter Kistler z avstralskega raziskovalnega inštituta Baker Heart and Diabetes.

icon-expand Pitje kave - 1 FOTO: Thinkstock

Kot izpostavlja, rezultati kažejo, da bi morali blago do zmerno uživanje kave obravnavati kot del zdravega načina življenja. Podatkov o vplivu različnih kavnih pripravkov na zdravje srca in daljše preživetje je sicer malo. Ta raziskava je preučevala povezave med različnimi vrstami kave in srčno-žilnimi boleznimi in smrtjo. V podatke so zajeli odrasle med 40. in 69. letom starosti. Kistler je ugotovitve strnil z besedami: "Kofein je najbolj znana sestavina v kavi, vendar pijača vsebuje več kot 100 drugih biološko aktivnih sestavin. Verjetno je, da so prav nekofeinske spojine v kavnih napitkih odgovorne za pozitivne povezave med pitjem kave in srčno-žilnimi boleznimi. Naše ugotovitve kažejo, da pitja zmernih količin kave vseh vrst ne bi smeli odsvetovati."

icon-expand Prijateljstvo FOTO: Thinkstock

Še ostale koristi pitja kave Kot smo poročali, so znanstveniki z ameriške univerze Ohio State tudi dokazali, da nas kavni napitek s kofeinom ne naredi le bolj budne, pač pa tudi pripomore k bolj konstruktivnemu ekipnemu delu in vodi do bolj pomembnih prispevkov k razpravi. Celo v primeru zelo spornih tem poskrbi za boljše sodelovanje med člani skupine, so ugotovili. Do teh zaključkov so prišli na podlagi dveh opravljenih raziskav. V prvi so sodelujoči študenti ocenili delo svoje skupine kot bolj uspešno, če so pred tem popili skodelico kave s kofeinom. Prav tako so bolje ocenili svoj prispevek k opravljenemu delu. V Evropo uvozili za 2,9 milijona ton kave