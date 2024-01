Slovenski raziskovalci odkrili novo tehnologijo uravnavanja delovanja proteinov

Proteini igrajo ključno vlogo v vseh procesih v vseh živih organizmih. Pomembni so pri celičnem metabolizmu, tvorbi strukture, prepoznavanju, imunskem odzivu in uravnavanju celičnih procesov. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na Kemijskem inštitutu, sposobnost uravnavanja funkcije proteinov pomeni ključ do uravnavanja življenja. Prav tako tudi številna biološka zdravila predstavljajo proteini.

Raziskovalci Kemijskega inštituta so nedavno odkrili novo tehnologijo uravnavanja delovanja različnih proteinov, poimenovano INSRTR, kjer lahko prek kratkega vstavljenega peptida uravnavajo delovanje proteina, podobno kot tranzistorji v elektronskih vezjih.

Pokazali so, da lahko bodisi vključijo ali izključijo delovanje izbranega proteina in ga celo kombinirajo za izvedbo logičnih operacij v živih celicah. Novo tehnologijo so demonstrirali v človeških celicah na več encimih, proteinih v celični signalizaciji, prepoznavanju DNK ter protitelesih, s katerimi usmerjajo imunoterapijo raka.