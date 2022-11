Nova težava Twitterja: prevaranti z modro kljukico

Težave Twitterja se nadaljujejo. V četrtek so se na platformi začeli množično pojavljati lažni "preverjeni" računi politikov, zvezdnikov, večjih organizacij in podjetij, ki so jih odprli prevaranti.

Strokovnjaki so že pred tem opozarjali, da bodo novo naročniško storitev Twitter Blue, ki jo je napovedal novi šef Elon Musk, in ki uporabnikom za okoli osem evrov na mesec omogoča, da pridobijo modro kljukico, ki doslej ni bila dostopna vsakomur, takoj izkoristili prevaranti – in tisti, ki želijo spodkopati zaupanje v platformo, poroča BBC.

Imeli so prav, saj je bil obseg težave z novimi ponarejenimi računi modre kljukice razkrit kmalu po tem, ko je bila funkcija predstavljena.

Različice računov z modro kljukico večjih blagovnih znamk kot so Apple, Nintendo, BP in Chiquita, so bile začasno blokirane. Odstranjeni so bili tudi lažni računi, ki se predstavljajo kot znani posamezniki - prvi mož Mete Mark Zuckerberg, aktualni ameriški predsednik Joe Biden, nekdanja ameriška predsednika Donald Trump in George W. Bush ter nekdanji britanski premier Tony Blair.

So pa ti računi zakuhali že nekaj težav. V enem primeru je lažni račun republikanske kandidatke za guvernerko Arizone Kari Lake tvitnil, da priznava zmago demokratskega nasprotnika, čeprav glasovi sploh še niso bili prešteti. Trajalo je nekaj ur, da je Twitter odstranil tvit in lažni račun.

Sistem plačljive modre kljukice izkoriščajo tudi ljubitelji teorij zarote in nekateri drugi sporni posamezniki. Aktivista skrajne desnice Jason Kessler in Richard Spencer, ki sta leta 2017 organizirala shod Unite the Right v Charlottesvillu, sta med tistimi, ki so kupili modre kljukice. Te kljukice sta pred tem izgubila - prav po nasilnem shodu.

Raziskovalci so opazili tudi različne račune s kupljenimi modrimi kljukicami z uporabo slik lažnih osebnosti, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. To je posebej zaskrbljujoče področje, saj se takšni lažni računi redno uporabljajo v operacijah vplivanja, včasih s strani tujih držav z namenom vplivanja na politične dogodke v drugih državah, opozarja BBC.

Twitter je začasno ukinil številne prevarantske račune z modro kljukico, vendar je pogosto težko dohajal hitrost pojavljanja novih. Nekateri uporabniki iz ZDA so nato poročali, da jim naročniški sistem Twitter Blue ni bil več na voljo.

Zaenkrat še vedno ni jasno, kako namerava platforma težavo rešiti. Poskusi zavajanja so bili sicer prisotni že prej, ko so nekateri računi z modrimi kljukicami nato spreminjali imena, a je bil obseg tega dogajanja mnogo manjši.