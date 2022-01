Nova težava za Muska? Mačke odobravajo njegov Starlink

'Mačka na vročem satelitskem krožniku: Muskov sistem Starlink naletel na nepričakovan problem' je naslov članka v Guardianu, ki se morda ne sliši najbolj resno in zaskrbljujoče, a morda vendarle ni tako za lase privlečeno.

Namreč v nekaterih ameriških mestih, kjer imajo slabšo satelitsko povezavo, so močno odvisni od satelitskega sistema Starlink Elona Muska. Eden od uporabnikov je pred dnevi, ko je zapadlo veliko snega, opozoril, da sta televizijski sprejem in internetna povezava nekoliko slabša, pa tokrat ne zaradi snega, ki se je nabral na satelitskem krožniku, pač pa druščine mačk, ki so se grele v satelitskem krožniku.

Namreč podjetje je prav zaradi tega, ker se v satelitskih krožnikih pogosto nabere sneg in s tem povzroča uporabnikom težave, lansko leto nadgradilo svoj sistem in v satelitske krožnike vgradilo grelnike, ki topijo sneg. To pa pomeni, da so satelitski krožniki v hladnih zimskih dneh postali privlačni za ljubiteljice toplega – mačke. Tako Starlink ne skrbi zgolj za zadovoljstvo svojih strank, pač pa tudi za zadovoljstvo mačk, ki jih imajo njihove stranke.

icon-expand Starlink, ki je del Muskovega podjetja SpaceX, ima v vesolju že več kot 1600 satelitov. FOTO: Dreamstime

Po objavi fotografije na Twitterju, na kateri se pet mačk gnete v Starlinkovem krožniku, ki je kmalu postala viralna, je uporabnik sicer dodal zapis, da so se njegove mačke prostovoljno odločile, da se bodo grele v krožniku, čeprav imajo dostop do ogrevanih notranjih prostorov in je zanje dobro poskrbljeno. Starlink, ki je del Muskovega podjetja SpaceX, ima v vesolju že več kot 1600 satelitov, z ameriškimi oblastmi pa je podpisalo dovoljenje za kar 12.000 satelitov. Prizadevajo si, da bi omogočili dostop do interneta prav vsem ljudem na svetu.