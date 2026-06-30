Nova zlata jama za organizirani kriminal: oprema za podatkovne centre

Kako donosna je postala ta dejavnost, kaže primer iz ameriške zvezne države Illinois. Preiskovalci urada šerifa okrožja Cook so na tovornjakarskem parkirišču v okolici Chicaga našli dve ukradeni prikolici. V prvi je bilo za približno 300.000 dolarjev kolutov bakrene žice, ukradenih v Alabami, v drugi pa za približno milijon dolarjev opreme za podatkovne centre, ukradene na Floridi. Skupna vrednost zaseženega tovora je znašala okoli 1,3 milijona dolarjev.

Toda to je le vrh ledene gore. Strokovnjak za ocenjevanje tveganj pri podjetju Verisk CargoNet Keith Lewis za Business Insider opisuje primer izpred treh mesecev, ko je ameriškemu logističnemu posredniku med prevozom izginilo skoraj ducat pošiljk bakra in elektronske opreme, namenjene gradnji podatkovnih centrov.

Škoda je znašala skoraj pet milijonov dolarjev. "Kriminalci zelo dobro poznajo trg. Danes delujejo precej bolj strateško in ciljno. Točno vedo, kaj je trenutno najbolj iskano in kaj se najbolje prodaja," opozarja Lewis.

Zakaj ravno podatkovni centri? Odgovor je preprost – umetna inteligenca. Vsak novi podatkovni center potrebuje ogromne količine bakra, električnih kablov, strežniških omar, pomnilniških modulov (RAM), omrežne opreme, hladilnih sistemov in druge specializirane infrastrukture.

Povpraševanje po teh komponentah je eksplodiralo skupaj z razvojem umetne inteligence. "Z razmahom podatkovnih centrov za umetno inteligenco opažamo vse več kraj strežniških omar, pomnilnika RAM in bakra," pravi Lewis.

Ker povpraševanje narašča, rastejo tudi cene. Cena bakra se je v zadnjih petih letih povečala za približno tretjino, zaradi česar je postal ena najbolj zaželenih surovin za organizirane kriminalne združbe.