Nov mrk Messengerja in Instagrama

"Danes je tehnična težava povzročila, da so ljudje imeli težave pri dostopu do nekaterih storitev Facebooka,"je dejala predstavnica Facebooka. "To težavo smo rešili za vse in se opravičujemo za morebitne nevšečnosti," je dodala. O težavah s dostopom do mobilnih aplikacij in socialnega omrežja, so poročali tudi iz drugih koncev sveta. Zapletom se niso izognili niti slovenski uporabniki.

Težave z omnenjenimi aplikacijami so v zadnjem času precej pogoste. Spomnimo, konec februarja so uporabniki poročali o napakah v nedelovanju. Nekateri uporabniki niso mogli pošiljati sporočil, drugi so se pritoževali, da so nova sporočila sicer lahko poslali, a ta do naslovnika niso prispela. Mnogi težav sploh niso znaznali in so zato spregledali sporočila, ki so jim bila namenjena.