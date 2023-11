Vitamin D: koliko ga potrebujete, je odvisno tudi od indeksa telesne mase

Predhodne raziskave so pokazale visoko prevalenco pomanjkanja vitamina D v Sloveniji. Prof. dr. I gor Pravst iz Inštituta za nutricionistiko je spomnil, da so v raziskavi Nutrihealth ugotovili, da ima pozimi pomanjkanje vitamina D skoraj 80 odstotkov odraslih, približno 40 odstotkov pa jih ima celo hudo pomanjkanje. Razlog za to je v nizkem vnosu vitamina D s hrano, ki pozimi predstavlja praktično edini vir tega vitamina. Ugotovili so, da je povprečni dnevni vnos pri prebivalcih Slovenije nižji od treh gramov, kar je bistveno manj od priporočenega. Zato so leta 2021 začeli izvajati raziskovalni projekt Nutri-D, katerega cilj je bil tudi ugotoviti najpomembnejše dejavnike, povezane s pomanjkanjem vitamina D med odraslimi prebivalci Slovenije.

Inštitut za nutricionistiko je zdaj v ugledni reviji Frontiers in nutrition objavil rezultate raziskave Nutri-D, v kateri je preučeval dejavnike, povezane s pomanjkanjem vitamina D pri odraslih prebivalcih Slovenije. Raziskavo so izvajali več let in vključili 292 odraslih, ki niso uživali prehranskih dopolnil z vitaminom D. Vsakemu udeležencu so tekom zime in poletja določali preskrbljenost z vitaminom D, hkrati pa so opazovali vrsto osebnih parametrov in dejavnikov življenjskega sloga, so sporočili z Inštituta za nutricionistiko.

V obdobju zime so tako opazili visoko prevalenco pomanjkanja vitamina D, ob čemer je bilo značilno višje tveganje za pomanjkanje pri osebah s prekomerno telesno maso in pri tistih z zelo svetlo in na sonce občutljivo kožo. Poleti je bila prevalenca pomanjkanja nižja, zato so opredeljevali dejavnike tveganja za neoptimalno preskrbljenost. Ugotovili so, da poleg indeksa telesne mase in prirojene barve kože na preskrbljenost z vitaminom D vplivajo tudi različni drugi dejavniki, predvsem majhno izpostavljanje soncu, dosledna zaščita kože z oblačili (dolgi rokavi) in nizek prehranski vnos vitamina D. Preskrbljenost je bila boljša pri osebah, ki so bile tekom poletja v povprečju dlje izpostavljene soncu, so strnili ugotovitve.