Novi Huawei piše nova pravila

Od 27. marca dalje bosta Huawei P30 in P30 Pro na voljo tudi v Sloveniji. Cena bo v prosti prodaji med 700 in 1000 evri.

V konferenčnem centru v središču Pariza so se v vsej gneči še najbolj trapasto počutili lastniki dragih Applovih Iphonov. Huawei je z najnovejšim modelom, P30 Pro pokazal, da moraš biti 20 krat boljši od Appla, da te jemljejo resno in njihov nov telefon je v marsičem celo 50 krat boljši in hkrati cenejši od premijskega Iphona X. Ne sicer v telefoniranju, to se razen prenosa po zraku od bratov Bell ni bistveno spremenilo. Veliki trije Samsung, Apple in Huawei v zadnjem času tekmujejo le še v zmogljivosti baterije in fotografije. V teh kategorih je Huawei postavil tehnološke standarde na povsem novo raven in glavni direktor Huawei-ja Richard Yu je žarel od ponosa.

Profesionalna fotografija za telebane

Če so že davno minili časi, ko so morali fotografi dodobra poznati vse kemijske spojine za razvijanje fotografij z negativov, so danes minili tudi časi veščin digitalne fotografije. Nikomur ne bo več potrebno poznati ISO nastavitev ali razmerja med časom in zaslonko. Vsak bo lahko vrhunski fotograf s tehnologijo, umetno inteligenco in lastnostmi, ki jih ima ta nov kitajski biser. Skozi vso predstavitev novega aparata je Richard Yu, kot vedno, svojo novo pridobitev primerjal s Samsungom in Applom. Večkrat je dokazoval, da sta tekmeca dobesedna tema, Huawei pa luč. Z novimi tipali, ki ne delujejo več na principu RGGB, temveč so zeleno barvo nadomestili z rumeno – RYYB so dosegli 40 odstotkov večjo občutljivosti na svetlobo, s tem pa 125-odstotno boljšo nočno fotografijo od Iphona X.

Tako so prišli do neverjetnih ISO 409.600, kar pomeni, da lahko telefon dela fotografije praktično v temi. Naprava ima najboljšo digitalno povečavo v razredu, doseže 50-kratni zoom, kar vam omogoča fotografiranje lune. Snema lahko dve sliki sočasno od blizu in od daleč, odločite pa se lahko tudi za fotografiranje vode s svilenim efektom brez stojala.