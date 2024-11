Novi radarski posnetki zapuščene ameriške baze, ujete pod ledeni oklep

Nasini znanstveniki so ponovno odkrili dolgo izgubljeno "mesto", ki je bilo zakopano pod ledom. 58 let je od tega, ko so nekdanje ameriško oporišče med hladno vojno zapustili.

Zaradi preveč ekstremnih vremenskih pogojev so ZDA projekt, ki bi se lahko razširil na 33 baz, počasi opustile. Spomin na 'pravcato mesto', ujeto pod ledom, je bledel, dokler ni Nasin znanstvenik Chad Greene aprila letos preletel Grenlandijo, da bi preslikal ledene plošče in ocenil prihodnji dvig morske gladine. "Iskali smo ledeno dno, našli pa smo Camp Century," je pojasnil za Sky News. Kot je opisal, najprej niso vedeli, kaj so našli. Medtem ko je prisotnost baze na tem območju znana že leta, pri Nasi zatrjujejo, da jo novi posnetki prikazujejo v povsem novi luči.

Baza je bila zapuščena leta 1966, toda tisto, kar so ZDA pustile za seboj, približno 200.000 litrov dizelskega goriva in odplak, je povzročilo prepir glede tega, kdo bi moral očistiti območje. Grenlandija je pred tem pozvala Dansko, ki je lastnica zemlje, naj prevzame odgovornost, in trdila, da so se Danci strinjali z dogovorom. Za nakup Grenlandije od Danske se je zanimal tudi Donald Trump. Zaradi taljenja ledu so namreč vedno bolj dostopne dragocenosti, ki ležijo na tem območju. V zemlji naj bi bilo polno dragocenih rudnin in fosilnih goriv. Taljenje ledu pa pomeni, da so prej nedosegljiva energija in minerali zdaj bolj dostopni, vendar dvig morske gladine, ki ga povzročajo podnebne spremembe, predstavlja vse večje tveganje za obalne skupnosti po vsem svetu.