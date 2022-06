Novi slovenski satelit Trisat-R pripravljen na polet v vesolje

Z Univerze v Mariboru so danes sporočili, da je satelit 2. junija po uspešno zaključenem carinskem pregledu in pripravi izvozne deklaracije zapustil čisto sobo laboratorija za elektronske in informacijske sisteme na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Feri) ter naslednji dan z letalskim prevozom prek Dunaja in Pariza prispel v Francosko Gvajano.

V petek so Trisat-R namestili na strukturo LARES-2, ki bo predvidoma 7. julija poletela v vesolje na prvem poletu nove evropske nosilne rakete VEGA-C.

Trisat-R je institucionalna demonstracijska misija, ki jo kot primarni izvajalec izvaja Feri po pogodbi z Evropsko vesoljsko agencijo (Esa) ter v sodelovanju z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (Cern) in slovenskim podjetjem SkyLabs. "Gre za izjemno tvegano misijo v osrčje ionosfere v srednjih Zemljinih orbitah na višini 6000 kilometrov oziroma za misijo v okolje z izjemno povišanim ionizirajočim sevanjem. Zaradi zelo visoke stopnje sevanja je predvidena življenjska doba satelita Trisat-R približno dve leti, ob tem pa samo tveganost misije povečujejo tudi dodatni faktorji, kot so uspešnost radijske komunikacije na izjemni razdalji z zelo majhnim objektom v vesolju in uspešnost prvega poleta nosilne rakete VEGA-C," pojasnjujejo na univerzi.