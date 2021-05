Novi 'testi' za odkrivanje okužbe s koronavirusom

Raziskava, ki so jo danes objavili na Otoku, je odkrila, da ljudje, ki so okuženi z novim koronavirusom, oddajajo značilen vonj, ki ga lahko izjemno usposobljeni psi zaznajo v trenutku. V eksprimentu je sodelovalo šest izjemno usposobljenih psov.

Znano je, da lahko psi 'diagnosticirajo' nekatere bolezenske spremembe, kot je denimo melanom, piše Guardian.Prav tako so ugotovili, da lahko usposobljeni psi ločijo med urinom zdravega človeka in človeka, ki ima diagnosticiran rak mehurja. Psi lahko zaznajo tako denimo zaznajo spremembe vonja pri ljudjeh z diabetesom tipa 1, še preden bolezen usodno napreduje, zato je možna pravočasna reakcija. Psi lahko zaznajo tudi malarijo in Parkinsonovo bolezen.

Tokratna študija je pokazala, da lahko psi covid-19 zaznajo na oblačilih, ki so jih nosili okuženi ljudje z 94.3% občutljivostjo, kar pomeni, da bi pravilno identificirali 94 od 100 okuženih ljudi. Čeprav so PCR-testi praviloma zanesljivejši (97.2%), jih psi 'premagajo' v hitrosti, diagnozo lahko namreč postavijo hitreje kot v sekundi. "To vključuje tudi asimptomatske bolnike in tiste z nizko količino virusa," je pojasnil soavtor študije prof. James Logan.

Da se pes izuri za zaznavanje covida-19, traja od osem do deset tednov. Nagrajeni so z užitnim priboljški, vsakič ko pravilno zaznajo pozitiven rezultat ali ignorirajo negativen.

Psi seveda ne bodo nadomestili PCR-testov, lahko pa bi bili koristni na letališčih, kjer bi lahko v množici prepoznali potencialno okužene, ki pa bi jih naknadno preverili s PCR-testi. Največja težava je seveda čas, ki ga potrebujejo, da izurijo pse, da prepoznajo covidne bolnike.