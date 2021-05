Spletni velikan z orodjem za pomoč pri prepoznavi kožnih obolenj

Medicinska orodja, kot je to, tudi tista z umetno inteligenco na čelu, morajo vzpostaviti ravnovesje – se torej osredotočati na 'lovljenje' vseh, pri katerih se lahko potrdi bolezensko stanje, ali na izključevanje zdravih, v izogib nepotrebnim skrbem in zdravljenju, pa opozarja BBC-jev dopisnik in analitik James Gallagher. Ena stran namreč vedno 'profitira' na račun druge, dodaja.