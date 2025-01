Novo raketo Bezosovega podjetja uspešno izstrelili v vesolje

"Izstrelitev! New Glenn začenja svoj prvi vzpon proti zvezdam," je Blue Origin sporočil na družbenem omrežju X. Pozneje je podjetje naznanilo, da sta druga stopnja New Glenna in njegov tovor v orbiti.

Blue Origin, ki ga je pred 25 leti ustanovil ameriški milijarder Jeff Bezos, ustanovitelj podjetja Amazon in drugi najbogatejši človek na svetu, je z izstrelitvijo raketnega sistema New Glenn izvedel svoj prvi polet v Zemljino orbito. Bezos želi s tem zmanjšati zaostanek za glavnim rivalom v tekmi za vpliv na področju komercialnih vesoljskih poletov.

Blue Origin je izstrelitev raketnega sistema New Glenn, poimenovanega po astronavtu Johnu Glennu, načrtovalo za ponedeljek, vendar so bili prisiljeni poskus preložiti. Po navedbah predstavnikov podjetja je šlo za tehnične težave s podsistemi vesoljskega plovila.

Blue Origin bo zdaj poskusil pristati s prvo stopnjo New Glenna na plovilo brez posadke v Atlantskem oceanu. Pri družbi SpaceX so takšni pristanki postali rutina, za Blue Origin pa bo to prvi poskus tega podviga.

Uspeh rakete New Glenn bi pomenil, da Blue Origin lahko uspešneje konkurira podjetju SpaceX v tekmi za donosne pogodbe z ameriško vlado in vesoljsko agencijo Nasa, s katerimi ZDA financirajo raziskovanje vesolja, nameščanje novih satelitov in polete na Luno.