Novo terensko vozilo, ki bo ob naletu na oviro teren lahko kar 'prehodilo'

Vozilo naj bi bilo namenjeno predvsem za težke reševalne akcije po naravnih nesrečah, kot so potresi. Bil bi nekakšen avtonomen prevoznik tovora, namenjen le prevozu tovora in ne ljudi.

Poleg tega imajo noge funkcijo upogiba, kar pomeni, da bo prostor za tovor, čeprav se bodo kolesa vozila po neravnem terenu, ostal raven. Po vrhu vsega pa vozilo lahko vozi v katero koli smer, saj se tako kolesa kot noge lahko premikajo naprej, nazaj in vstran.

Hyundai Tiger X-1 ima štiri kolesa, ki jih poganjajo električni motorji, hkrati pa je vsako od koles pritrjeno na dolgo upogljivo nogo. Vozilo naj bi se po kolesih vozilo, dokler je to mogoče, ko pa bo naletelo na ovire, ki se jih ne da prevoziti, naj bi se dvignilo na noge in teren preprosto "prehodilo".

Tiger (kar pomeni Transforming Intelligent Ground Excursion Robot), bi se lahko povezal tudi z brezpilotnim dronom brez posadke, ki bi ga lahko odnesel na oddaljene lokacije, so razložili predstavniki Hyundaia. Tiger in brezpilotni dron bi lahko po potrebi drug drugemu tudi napolnila bateriji.

To konceptno vozilo je podobno Hyundai Elevate-u, še enemu "hodečemu" konceptnemu vozilu, ki so ga prek animacije predstavili na sejmu potrošniške elektronike 2019. Elevate naj bi bil sicer večji in namenjen prevozu ljudi.

Po navedbah Hyundaia bo Tiger, ki je namenjen samo prevozu tovora, potreboval še vsaj pet let razvoja in preizkusov, preden bo pripravljen za uporabo. Seveda bodo za razvoj vozila kot je Elevate, ki naj bi prevažalo ljudi, potrebovali še nekoliko več časa.

Tiger razvija oddelek Hyundai Motor Group v Hyundaievem New Horizons studiu s sedežem v Kaliforniji. Njihovo poslanstvo je izdelovati vozila, ki pridejo tudi tja, kamor običajni avtomobili in tovornjaki ne morejo.

Takšna vozila bi lahko uporabili tudi za raziskovanje površja lune ali drugih planetov, je dejal John Suh, direktor studia New Horizons. Kot taksije pa bi jih lahko uporabljali tudi za ljudi na invalidskih vozičkih, saj bi se lahko s pomočjo nog dvignili in spustili na ustrezno višino.