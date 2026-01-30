Novo upanje: prelomna študija v zdravljenju raka trebušne slinavke

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana posebej opozarjajo na raka slinavke. Ta se po njihovih navedbah s približno 400 novimi zbolelimi na leto v Sloveniji uvršča v zgornjo tretjino po pogostosti med vsemi raki v Sloveniji, hkrati pa na samo dno po lestvici preživetja. V povprečju bolniki po diagnozi namreč živijo 4,6 meseca, pet let po diagnozi pa živijo le še trije odstotki obolelih, so zapisali. Pri tem opozarjajo, da je kirurški poseg v primeru te vrste raka učinkovit le v zgodnjem stadiju, zato izpostavljajo pomen njegovega zgodnjega odkrivanja. Dejavniki tveganja za to vrsto raka sicer so starost nad 65 let, kronično vnetje trebušne slinavke, nezdrav življenjski slog (kajenje, debelost), dednost in sladkorna bolezen po 50. letu. Prva znaka sta temen urin in svetlo blato.

Novo upanje za prihodnost

Nova študija Španskega nacionalnega centra za raziskave raka (CNIO) razkriva, da je s trojno kombinirano terapijo mogoče odpraviti tumorje trebušne slinavke pri miših in preprečiti njihovo ponovitev, poroča Euronews. Rezultati, objavljeni v znanstveni reviji 'PNAS', kažejo, da lahko dosežejo dolgotrajno regresijo tumorja. Avtorji so poudarili, da ti rezultati odpirajo pot do oblikovanja novih kombiniranih terapij, ki lahko izboljšajo preživetje bolnikov s to vrsto raka in določajo smer za razvoj novih kliničnih testiranj.

Zdravnik FOTO: Shutterstock

Čeprav bi lahko to pomenilo mejnik v boju proti raku, so avtorji študije opozorili, da še niso v položaju, da bi izvajali klinična preskušanja s trojno terapijo na ljudeh. Avtorji sami opozarjajo, da bo optimizacija te kombinacije za bolnike zapleten proces, vendar pa pomeni nekaj upanja za prihodnje terapije.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja za nastanek raka

Po navedbah NIJZ lahko vsak sam sprejme ukrepe, s katerimi bo zmanjšal tveganje za nastanek raka. Z ohranjanjem zdrave telesne teže in vključevanjem telesne aktivnosti v vsakdanje življenje lahko posamezniki po navedbah NIJZ zmanjšajo tveganje za nastanek številnih običajnih vrst raka, denimo raka na debelem črevesu, dojkah, maternici, jajčnikih, trebušni slinavki, požiralniku, ledvicah, jetrih, in napredovalega raka na prostati in žolčniku. Z izogibanjem alkoholu zmanjšajo tveganje za nastanek raka ustne votline in žrela, grla in požiralnika, na jetrih, debelem črevesu, danki in dojkah. "Več alkohola in pogosteje, kot ga oseba pije, večje je tveganje," pravijo. Veliko raka povzroča tudi kajenje, ki mu v svetu po statistiki pripisujejo 22 odstotkov vseh smrti zaradi raka. "Kajenje tobaka povzroča številne vrste raka, to so pljučni rak in rak dihalnih poti, rak ustne votline, glasilk, žrela, požiralnika, želodca, debelega črevesa in danke, trebušne slinavke, jeter, ledvic, sečnega mehurja, sečevodov, materničnega vratu, jajčnikov in akutno mieloično levkemijo," opozarjajo. Pri tem dodajajo, da je mogoče kajenju pripisati kar 88 odstotkov smrti zaradi pljučnega raka.