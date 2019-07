Novomeški ortopedi z izjemnim medicinskim dosežkom

Kolenski sklep sestavljajo tri enote: medialni (notranji del kolena), lateralni (zunanji del kolena) ter patelofemoralni kompartment (sklep med pogačico – patelo ter delom stegnenice – trohleo femurja). Patelofemoralni sklep predstavlja področje pod pogačico, kjer so pogosto defekti hrustanca zaradi poškodbe ali obrabe. Ti vodijo do bolečine, omejene gibljivosti in omejitev pri vsakodnevnih aktivnostih. Bolečine so vezane predvsem na aktivnosti, med katerimi pogačica drsi po trohlearnem žlebu (počepanje, klečanje, hoja po stopnicah, vstajanje iz sedečega položaja in podobno). Izolirana obraba hrustanca v patelofemoralnem kompartmentu, brez prizadetosti ostalih delov kolena, je sicer redka in zahteva drugačno operativno zdravljenje kot klasična obraba kolena (vstavitev totalne kolenske endoproteze), pojasnjujejo SB Novo mesto.