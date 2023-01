Nož, ki lahko v nekaj sekundah odkrije raka maternice

Z novo ugotovitvijo raziskovalcev bi lahko tisočim ženskam pomagali pri hitrejšem odkrivanju in hitrejšemu pričetku zdravljenja endometrijskega raka oziroma raka maternice.

"Pametni nož je z 89-odstotno natančnostjo v nekaj sekundah diagnosticiral endometrijskega raka," so povedali raziskovalci londonskega raziskovalnega inštituta Imperial College London. Njegovo učinkovitost so dokazali s 150 vzorci tkiva žensk s sumom na raka maternice. Rezultate, ki jih je odčital pametni nož, pa so nato primerjali s trenutno veljavnimi diagnostičnimi metodami. Ekipa raziskovalcev zato zdaj namerava začeti veliko klinično preizkušanje, ki bi lahko pripeljalo do njegove razširjene uporabe, poroča The Guardian.

"Čakanje na rezultate testov je stresno – še posebej, če naj bi s tem testom ugotovili, ali imate raka ali ne. Ko slišite, da je beseda na "r" sploh možnost, se dnevi do rezultatov izjemno vlečejo," je povedala Athena Lamnisos, izvršna direktorica dobrodelne organizacije za boj proti raku Eve Appeal, v kateri so tudi financirali raziskavo.