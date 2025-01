Krstni polet Nuuve V300: vertikalno vzletanje in pristajanje

Nuuva V300 je načrtovana za prevoz tovorov teže do 270 kilogramov na razdaljah do 550 kilometrov in je sposobna operacij s poljubnih površin: tako utrjenih kot neobdelanih, so sporočili iz podjetja. Letalo je konstruirano za nalaganje tovora skozi nosni del trupa, kar operatorju postopek poenostavi, hkrati pa omogoča več različnih konfiguracij razporeditve tovora. Notranji prostor z več kot tremi kubičnimi metri lahko nosi tri logistične palete ali pa prosti tovor.

"Z navdušenjem smo spremljali prvi let Nuuve V300, ki je dokaz naše vodilne vloge v novih tehnologijah za napredni zračni prevoz ter naše zavezanosti k večnamenskosti rešitev v letalstvu," je povedala Kriya Shortt, predsednica in izvršna direktorica Textron eAviation. "Edinstvene zmožnosti in trajnostna izvedba Nuuve V300 ne bodo le preoblikovale logistike, ampak bodo tudi igrale ključno vlogo v trgovskih in vladnih misijah, kot so iskanje in reševanje, humanitarna pomoč, pomoč pri katastrofah in dostava od ladij do obale."

"Današnji mejnik je dokaz trdega dela in inovativnega duha naše ekipe v Pipistrelu," pa je dodal Gabriel Massey, predsednik in generalni direktor Pipistrela. "Prvi let Nuuve dokazuje Pipistrelovo moč v električnem pogonskem sistemu in predanost napredku letalske industrije skozi naše aktivno sodelovanje v raziskovalnih programih in uspešno sodelovanje z nadzornimi organi, vključujoč nedavno operativno dovoljenje Italijanske državne letalske uprave (ENAC)."